Босния и Герцеговина обыграла США на ЧМ по мини-футболу в Баку

Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над национальной командой США со счетом 3:2 на Чемпионате мира по мини-футболу в Баку.
Как сообщает Report, матч группы F состоялся на Национальной гимнастической арене.
Отметим, что сегодня в рамках игрового дня Испания разгромила Гану со счетом 3:0, Индонезия одержала победу над Коста-Рикой со счетом 1:0, а Чехия обыграла Аргентину со счетом 2:1, Польша обыграла Казахстан 2:1. В матче Черногория - Таиланд победитель не определился - 1:1.
Отметим, что ЧМ по мини-футболу завершится 1 июня.
ФОТО: Мирджавид Эминоглу