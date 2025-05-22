Босния и Герцеговина обыграла США на ЧМ по мини-футболу в Баку

Босния и Герцеговина победила сборную США со счетом 3:2 на чемпионате мира по мини-футболу в Баку.

Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над национальной командой США со счетом 3:2 на Чемпионате мира по мини-футболу в Баку.

Как сообщает Report, матч группы F состоялся на Национальной гимнастической арене.

Отметим, что сегодня в рамках игрового дня Испания разгромила Гану со счетом 3:0, Индонезия одержала победу над Коста-Рикой со счетом 1:0, а Чехия обыграла Аргентину со счетом 2:1, Польша обыграла Казахстан 2:1. В матче Черногория - Таиланд победитель не определился - 1:1.

Отметим, что ЧМ по мини-футболу завершится 1 июня.



ФОТО: Мирджавид Эминоглу