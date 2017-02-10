Бонуччи: Роналду и Месси феноменальны, каждый хорош по-своему

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Как передает Report, приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.

«Роналду и Месси — игроки мирового уровня, каждый хорош по-своему. Если поставить на чашу весов талант и работу над собой, то у Лионеля больше первого, а у Криштиану — второго. Это два феноменальных футболиста, и, чтобы противостоять им, нужно выкладываться не на 100%, а на 110», — сказал Бонуччи.