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    Бонуччи: Роналду и Месси феноменальны, каждый хорош по-своему

    Роналду и Месси — игроки мирового уровня

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    Как передает Report, приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.

    «Роналду и Месси — игроки мирового уровня, каждый хорош по-своему. Если поставить на чашу весов талант и работу над собой, то у Лионеля больше первого, а у Криштиану — второго. Это два феноменальных футболиста, и, чтобы противостоять им, нужно выкладываться не на 100%, а на 110», — сказал Бонуччи.

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