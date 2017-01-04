Бомбардир немецкой бундеслиги может стать самым дорогим футболистом мира

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Нападающий немецкого клуба "Боруссия" (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг может стать самым богатым футболистом мира.

Как отмечает Report со ссылкой на "La Gazzetta dello Sport", представитель Китая "Шанхай SİPQ" предложил за форварда из Габона 150 млн. евро.

В случае согласия, Обамеянг еженедельно будет получать 800 тыс. евро, что составляет 41 млн. евро в год.

На данный момент самым дорогим игроком считается Карлос Тевес. В конце декабря аргентинский нападающий перешел из "Бока Хуниорса" в "Шанхай Шеньхуа".

32-летний форвард еженедельно зарабатывает 720 тыс. евро.

Отметим, что в прошлом сезоне в групповом этапе Лиги Европы Пьер-Эмерик Обамеянг забил в Баку в ворота "Габалы" 3 гола, а в ворота дортмундской команды - 1 гол.

Сейчас он возглавляет список бомбардиров немецкой бундеслиги с 16-ю голами.