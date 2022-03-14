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Болельщики ПСЖ освистали Месси и Неймара во время матча Лиги 1

Болельщики ПСЖ освистали Месси и Неймара во время матча Лиги 1 Болельщики ПСЖ освистали футболистов команды перед стартом домашнего матча XXVIII тура чемпионата Франции.
Футбол
14 марта 2022 г. 00:42
Болельщики ПСЖ освистали Месси и Неймара во время матча Лиги 1

Болельщики ПСЖ освистали футболистов команды перед стартом домашнего матча XXVIII тура чемпионата Франции.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил журналист Адриен Гринье.

Уточняется, что наиболее активно освистывались форварды Лионель Месси и Неймар. Аналогичную реакцию зрителей вызывал каждый прием мяча со стороны этих игроков во время матча. Единственный игрок, которого фанаты ПСЖ встретили аплодисментами, был Килиан Мбаппе.

Встреча с "Бордо" прошла в воскресенье, 13 марта, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Неймар, Мбаппе и Леандро Паредес.

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