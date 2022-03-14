Болельщики ПСЖ освистали Месси и Неймара во время матча Лиги 1

Болельщики ПСЖ освистали футболистов команды перед стартом домашнего матча XXVIII тура чемпионата Франции.
Уточняется, что наиболее активно освистывались форварды Лионель Месси и Неймар. Аналогичную реакцию зрителей вызывал каждый прием мяча со стороны этих игроков во время матча. Единственный игрок, которого фанаты ПСЖ встретили аплодисментами, был Килиан Мбаппе.
Встреча с "Бордо" прошла в воскресенье, 13 марта, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Неймар, Мбаппе и Леандро Паредес.