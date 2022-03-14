Болельщики ПСЖ освистали Месси и Неймара во время матча Лиги 1

Болельщики ПСЖ освистали футболистов команды перед стартом домашнего матча XXVIII тура чемпионата Франции.

Болельщики ПСЖ освистали футболистов команды перед стартом домашнего матча XXVIII тура чемпионата Франции.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил журналист Адриен Гринье.

Уточняется, что наиболее активно освистывались форварды Лионель Месси и Неймар. Аналогичную реакцию зрителей вызывал каждый прием мяча со стороны этих игроков во время матча. Единственный игрок, которого фанаты ПСЖ встретили аплодисментами, был Килиан Мбаппе.

Встреча с "Бордо" прошла в воскресенье, 13 марта, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Неймар, Мбаппе и Леандро Паредес.