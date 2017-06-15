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    Болельщики выбрали лучший гол Лиги чемпионов - ВИДЕО

    Нападающий стамбульского «Бешикташа» Дженк Тосун стал автором лучшего гола в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Нападающий стамбульского «Бешикташа» Дженк Тосун стал автором лучшего гола в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

    Гол турецкого футболиста в ворота лиссабонской «Бенфики» набрал 41 процент голосов. Второе место занял гол хорватского нападающего туринского «Ювентуса» Марио Манджукича в финале против «Реала» (19 процентов). 

    Третье место занял гол португальского форварда «Реала» Криштиану Роналду в игре против лиссабонского «Спортинга» (13 процентов).

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