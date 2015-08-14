​Болельщики "Спартака" и ЦСКА устроили драку в метро

Баку. 14 Августа. REPORT.AZ/ Массовая драка между болельщиками «Спартака» и ЦСКА состоялась на станции московского метро Баррикадная.

Как передает Report со ссылкой на «Спорт-экспресс», фанаты красно-белых заметили в соседнем вагоне болельщиков ЦСКА и во время остановки поезда атаковали противников.

В течение минуты на место событий подоспел ОМОН. Движение поездов было приостановлено приблизительно на пять минут.

Матч пятого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА начнется в 21.30 мск.