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    ​Болельщики "Спартака" и ЦСКА устроили драку в метро

    Движение поездов было приостановлено

    Баку. 14 Августа. REPORT.AZ/ Массовая драка между болельщиками «Спартака» и ЦСКА состоялась на станции московского метро Баррикадная.

    Как передает Report со ссылкой на «Спорт-экспресс», фанаты красно-белых заметили в соседнем вагоне болельщиков ЦСКА и во время остановки поезда атаковали противников.

    В течение минуты на место событий подоспел ОМОН. Движение поездов было приостановлено приблизительно на пять минут.

    Матч пятого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА начнется в 21.30 мск.

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