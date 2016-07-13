​Болельщики признали Озила лучшим игроком сборной Германии на чемпионате Европы

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Болельщики признали полузащитника Месута Озила лучшим футболистом сборной Германии на завершившемся чемпионате Европы по футболу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

В голосовании на сайте DFB полузащитник английского "Арсенала" набрал 25,2% голосов. Второе место занял защитник "Баварии" Джером Боатенг (23,1%), третье - полузащитник испанского "Реала" Тони Кроос (18,9%).

Озил провел на чемпионате Европы шесть матчей, в которых на его счету один гол и одна голевая передача.