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    Болельщик "Локомотива" упал с трибуны по ходу матча с "Краснодаром"

    Он жив, сейчас его здоровью ничего не угрожает

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ На матче 14-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Краснодар» с фанатской трибуны упал болельщик хозяев, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

    Как передает Report, ему сразу оказали медицинскую помощь. Болельщик жив, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

    После первого тайма хозяева впереди — 1:0. На 25-й минуте счет открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

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