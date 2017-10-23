Болельщик "Локомотива" упал с трибуны по ходу матча с "Краснодаром"

Он жив, сейчас его здоровью ничего не угрожает

23 октября, 2017 21:41

https://report.az/storage/news/1200b8ff2deebde951fe9005fabf0c34/3716fc39-1335-4baf-9c17-f62921c282f1_292.jpg Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ На матче 14-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Краснодар» с фанатской трибуны упал болельщик хозяев, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин. Как передает Report, ему сразу оказали медицинскую помощь. Болельщик жив, сейчас его здоровью ничего не угрожает. После первого тайма хозяева впереди — 1:0. На 25-й минуте счет открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

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