Более 50 человек пострадали в Берлине в стычках перед матчем второй Бундеслиги

В ходе беспорядков перед футбольным матчем второй Бундеслиги между клубами "Герта" (Берлин) и "Шальке 04" (Гельзенкирхен) в германской столице пострадали более 50 человек.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила столичная полиция.

Согласно информации, пострадали как минимум 31 болельщик и 21 сотрудник правоохранительных органов.

"Еще до начала игры дело дошло до нападений отдельных групп фанатов на наших сотрудников", - говорится в сообщении. У входа на Олимпийский стадион со стороны восточной трибуны в стражей порядка летели различные предметы, включая части ограждения. Полицейским для разгона агрессивных болельщиков пришлось применить слезоточивый газ.

Правоохранители задержали несколько человек.