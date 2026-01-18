Более 50 человек пострадали в Берлине в стычках перед матчем второй Бундеслиги
Футбол
- 18 января, 2026
- 02:44
В ходе беспорядков перед футбольным матчем второй Бундеслиги между клубами "Герта" (Берлин) и "Шальке 04" (Гельзенкирхен) в германской столице пострадали более 50 человек.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила столичная полиция.
Согласно информации, пострадали как минимум 31 болельщик и 21 сотрудник правоохранительных органов.
"Еще до начала игры дело дошло до нападений отдельных групп фанатов на наших сотрудников", - говорится в сообщении. У входа на Олимпийский стадион со стороны восточной трибуны в стражей порядка летели различные предметы, включая части ограждения. Полицейским для разгона агрессивных болельщиков пришлось применить слезоточивый газ.
Правоохранители задержали несколько человек.
02:44
