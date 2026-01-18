İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Berlində II Bundesliqa oyunundan əvvəl baş verən qarşıdurmada 50-dən çox insan yaralanıb

    Futbol
    • 18 yanvar, 2026
    • 03:11
    Almaniyanın paytaxtında "Herta" (Berlin) və "Şalke 04" (Gelzenkirxen) klubları arasında keçirilən II Bundesliqa futbol matçı öncəsi baş verən iğtişaşlar zamanı 50-dən çox insan xəsarət alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə paytaxt polisi "X" sosial şəbəkəsində açıqlama yayıb.

    Məlumata görə, ən azı 31 azarkeş və hüquq-mühafizə orqanının 21 əməkdaşı xəsarət alıb.

    "Oyuna başlamazdan əvvəl ayrı-ayrı fanat qrupları əməkdaşlarımıza hücum etdilər", – deyə açıqlamada bildirilib. Olimpiya stadionunun şərq tribunası tərəfdən polis əməkdaşlarına müxtəlif əşyalar, o cümlədən hasar hissələri atılıb. Aqressiv azarkeşləri dağıtmaq üçün polis gözyaşardıcı qazdan istifadə etmək məcburiyyətində qalıb.

    Hüquq-mühafizə orqanları bir neçə nəfəri saxlayıb.

    Futbol iğtişaş II Bundesliqa
    Более 50 человек пострадали в Берлине в стычках перед матчем второй Бундеслиги

