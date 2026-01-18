Berlində II Bundesliqa oyunundan əvvəl baş verən qarşıdurmada 50-dən çox insan yaralanıb
Almaniyanın paytaxtında "Herta" (Berlin) və "Şalke 04" (Gelzenkirxen) klubları arasında keçirilən II Bundesliqa futbol matçı öncəsi baş verən iğtişaşlar zamanı 50-dən çox insan xəsarət alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə paytaxt polisi "X" sosial şəbəkəsində açıqlama yayıb.
Məlumata görə, ən azı 31 azarkeş və hüquq-mühafizə orqanının 21 əməkdaşı xəsarət alıb.
"Oyuna başlamazdan əvvəl ayrı-ayrı fanat qrupları əməkdaşlarımıza hücum etdilər", – deyə açıqlamada bildirilib. Olimpiya stadionunun şərq tribunası tərəfdən polis əməkdaşlarına müxtəlif əşyalar, o cümlədən hasar hissələri atılıb. Aqressiv azarkeşləri dağıtmaq üçün polis gözyaşardıcı qazdan istifadə etmək məcburiyyətində qalıb.
Hüquq-mühafizə orqanları bir neçə nəfəri saxlayıb.
