Американского боксера могут дисквалифицировать в случае участия в "Токио-2020"

Всемирный боксерский совет (WBC) пригрозил дисквалификацией американскому боксеру Энди Руису в случае, если спортсмен примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Sun, 30-летний боксер выразил желание принять участие в олимпийском турнире после матча-реванша против британца Энтони Джошуа. В WBC раскритиковали инициативу американца.

"Олимпийский любительский бокс отличается от профессионального. Это два разных вида спорта, и он весьма опасен. Мы не можем пойти на такое. Если профессионал, действующий обладатель титула или бывший чемпион, решит выступить на Олимпиаде, ему грозит минимум два года дисквалификации в WBC", - заявил президент организации Маурисио Сулейман.

Отметим, что с 2016 года боксерам-профессионалам разрешено принимать участие в олимпийском турнире. Ранее в нем соревновались исключительно любители.