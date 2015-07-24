​Блаттеру предложили поработать на радио

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Британское "Радио Йоркшир" сделало предложение о работе президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефу Блаттеру, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

20 июля во время пресс-конференции он сказал, что после выборов нового главы организации в феврале 2016 года хочет пойти работать на радио.

"Мы хотели бы предложить Йозефу Блаттеру вакансию на "Радио Йоркшир" следующим летом, когда его обязательства в ФИФА будут выполнены. Если он хочет стать радиожурналистом, лучшего места, чтобы научиться, не найти", - цитирует ESPN представителя радиостанции Сэма Бриджеса.

"Радио Йоркшир", начавшее вещание в прошлом году, базируется неподалеку от стадиона "Лидса".