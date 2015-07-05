Блаттер обвинил Францию и Германию в давлении на ФИФА

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинил Францию и Германию в оказании политического давления и стремлении повлиять на выбор стран, принимающих чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 годов, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В интервью немецкой газете Welt am Sonntag Блаттер утверждал, что бывший президент Франции Николя Саркози и бывший президент Германии Кристиан Вульф пытались повлиять на представителей своих стран в ФИФА перед голосованием.

Согласно решению Международной федерации футбола, в 2018 году чемпионат мира должен пройти в России, в 2022 году - в Катаре.

Блаттер, в отношении которого ФБР проводит расследование в связи с обвинениями в коррупции, заявил, что устал оправдываться за то, что было ему неподконтрольно.