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Бывший игрок сборной России по мини-футболу погиб в аварии

Бывший игрок сборной России по мини-футболу погиб в аварии

В Москве игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов разбился в автомобильной аварии.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, 32-летний спортсмен на автомобиле BMW по неустановленной причине выехал в сторону встречной полосы и допустил лобовое столкновение с такси.

Затем машина отлетела и врезалась в два автомобиля. В результате случившегося 32-летний Погорелов погиб, также пострадали водитель и пассажир такси, их госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, что Погорелов в 2008 году в составе сборной России стал победителем первого чемпионата Европы по мини-футболу среди молодежных команд.

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