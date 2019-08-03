Бывший игрок сборной России: "Нефтчи" не тот клуб, которому можно проигрывать в двух раундах

"Вылет тульского "Арсенала" — это печально".

Как сообщает Report, об этом бывший игрок сборной России Роман Широков сказал, комментируя поражение тульского "Арсенала" в ответном матче с бакинским "Нефтчи" второго квалификационного раунда Лиги Европы.

"Сейчас нас догоняет Португалия, вот этим РПЛ нужно обеспокоиться. Вылет "Арсенала" — это печально. Мы себя позиционируем как одну из лиг топ-пять или топ-шесть, а проигрываем незнамо кому. При всём уважении к "Нефтчи", мы обязаны проходить такие команды. Это не тот клуб, которому можно проигрывать в двух раундах", — сказал бывший полузащитник.

Напомним, победа на российским "Арсеналом" позволила азербайджанскому клубу выйти в следующий раунд турнира. Следующим соперником "Нефтчи" в Лиге Европы станет израильский клуб "Бней Иегуда". 8 августа соперники встретятся в Баку, а 15 августа — в Тель-Авиве.