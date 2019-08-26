Бывший игрок "Реал Мадрид" перешел в клуб третьей лиги

Бывший футболист "Реала", "Алании" и сборной Голландии Ройстон Дренте перебрался в голландский клуб "Козаккен Бойз" из третьей лиги страны.

Как сообщает Report, эта команда станет уже 12-й в карьере 32-летнего футболиста.

В 2017 году Дренте объявил о завершении карьеры игрока, чтобы сосредоточиться на музыке — еще одной его страсти. Однако в 2018 году Дренте вернулся в футбол, отыграв сезон за роттердамскую "Спарту", где забил 5 голов в 32 матчах.

За свою карьеру Дренте играл в "Фейеноорде", "Реале", "Эркулесе", "Эвертоне", "Алании", "Рединге", "Шеффилд Уэнсдей", "Кайсери" и "Бани Яс".