Бывший игрок "Эвертона" возглавил сборную Китая по футболу

Ли Те утвержден в должности главного тренера сборной Китая по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Китайской футбольной ассоциации (CFA), Ли Те возглавил сборную Китая на временной основе после того, как пост покинул итальянец Марчелло Липпи.

"CFA недавно приступила к поиску тренера. После того как была получена оценка экспертного комитета, CFA одобрила назначение Ли Те главным тренером национальной команды", - говорится в заявлении ассоциации.

14 ноября китайцы потерпели поражение от команды Сирии (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Отметим, что в качестве игрока Ли Те выступал за английские "Эвертон" и "Шеффилд Юнайтед", провел 92 матча за сборную Китая. В 2017 году он возглавил китайский клуб "Ухань Чжоэр".