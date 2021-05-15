Билеты на матчи ЕВРО-2020 в Баку уже в продаже

С сегодняшнего дня выставлены на продажу билеты на матчи ЕВРО-2020, которые пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе

С сегодняшнего дня выставлены на продажу билеты на матчи ЕВРО-2020, которые пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт АФФА.

Стоимость билетов составляет 60, 150 и 250 манатов.

Пункты продаж указаны ниже:

КАССА АДРЕС Киоск №1 М.Расулзаде 3., Баку, Киоск №2 Проспект Бюльбюля, ул. Низами., Баку Киоск №3 Ул. Узеира Гаджибекова .69x, Баку Центр "ASAN xidmət” №1 Улица Гасана Алиева .36, Баку Центр "ASAN xidmət” №2 Проспект Нобеля 23, Т.Ц. "АМАЙ", Баку Центр "ASAN xidmət” №3 Улица Аббаса Мирзы Шарифзаде 157, Ясамал, Баку

Также билеты можно приобрести онлайн по ссылке: http://www.iticket.az/2020 .

Календарь всех матчей ЕВРО-2020, которые пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе:

Группа А

12 июня, 17:00

Уэльс - Швейцария

16 июня, 20:00

Турция - Уэльс

20 июня, 20:00

Турция - Швейцария

1/4 финального этапа

3 июля, 20:00

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