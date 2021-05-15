Билеты на матчи ЕВРО-2020 в Баку уже в продаже

С сегодняшнего дня выставлены на продажу билеты на матчи ЕВРО-2020, которые пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе.
Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт АФФА.
Стоимость билетов составляет 60, 150 и 250 манатов.
Пункты продаж указаны ниже:
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КАССА
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АДРЕС
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Киоск №1
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М.Расулзаде 3., Баку,
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Киоск №2
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Проспект Бюльбюля, ул. Низами., Баку
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Киоск №3
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Ул. Узеира Гаджибекова .69x, Баку
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Центр "ASAN xidmət” №1
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Улица Гасана Алиева .36, Баку
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Центр "ASAN xidmət” №2
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Проспект Нобеля 23, Т.Ц. "АМАЙ", Баку
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Центр "ASAN xidmət” №3
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Улица Аббаса Мирзы Шарифзаде 157, Ясамал, Баку
Также билеты можно приобрести онлайн по ссылке:
Календарь всех матчей ЕВРО-2020, которые пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе:
Группа А
12 июня, 17:00
Уэльс - Швейцария
16 июня, 20:00
Турция - Уэльс
20 июня, 20:00
Турция - Швейцария
1/4 финального этапа
3 июля, 20:00
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