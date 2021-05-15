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Матчи на ЕВРО-2020 в Баку уже в продаже

Матчи на ЕВРО-2020 в Баку уже в продаже С сегодняшнего дня выставлены на продажу билеты на матчи ЕВРО-2020, которые пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе
Футбол
15 мая 2021 г. 02:38
Матчи на ЕВРО-2020 в Баку уже в продаже

С сегодняшнего дня выставлены на продажу билеты на матчи ЕВРО-2020, которые пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт АФФА.

Стоимость билетов составляет 60, 150 и 250 манатов.

Пункты продаж указаны ниже:

КАССА

АДРЕС

Киоск №1

М.Расулзаде 3., Баку,

Киоск №2

Проспект Бюльбюля, ул. Низами., Баку

Киоск №3

Ул. Узеира Гаджибекова .69x, Баку

Центр "ASAN xidmət” №1

Улица Гасана Алиева .36, Баку

Центр "ASAN xidmət” №2

Проспект Нобеля 23, Т.Ц. "АМАЙ", Баку

Центр "ASAN xidmət” №3

Улица Аббаса Мирзы Шарифзаде 157, Ясамал, Баку

Также билеты можно приобрести онлайн по ссылке: http://www.iticket.az/2020.

Календарь всех матчей ЕВРО-2020, которые пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе:

Группа А

12 июня, 17:00

Уэльс - Швейцария

16 июня, 20:00

Турция - Уэльс

20 июня, 20:00

Турция - Швейцария

1/4 финального этапа

3 июля, 20:00

Чтобы быть в курсе последних новостей ЕВРО-2020, вы можете загрузить специальное приложение УЕФА, используя ссылки ниже:

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020-nin Bakıdakı oyunlarının biletləri satışda

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