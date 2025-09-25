Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" поступили в продажу

    Футбол
    • 25 сентября, 2025
    • 15:35
    Билеты на матч Карабах - Копенгаген поступили в продажу

    Билеты на матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Копенгагеном" (Дания) поступили в продажу.

    Как сообщает Report, цены на стандартные билеты составляют 5, 10, 30, 40, 50, 75 манатов, для VIP-секторов - 150, 200, 250 манатов, для VVIP-секторов - 500 манатов.

    Приобрести билеты можно только через мобильное приложение iTicket.az.

    При возникновении трудностей с онлайн-покупкой билетов болельщики могут обратиться в пункты продаж iTicket.az, Фан-шоп "Карабаха" в Парк Бульваре и кассы Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

    Отметим, что матч "Карабах" - "Копенгаген" состоится 1 октября в 20:45.

