Билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" поступили в продажу

Билеты на матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Копенгагеном" (Дания) поступили в продажу.

Как сообщает Report, цены на стандартные билеты составляют 5, 10, 30, 40, 50, 75 манатов, для VIP-секторов - 150, 200, 250 манатов, для VVIP-секторов - 500 манатов.

Приобрести билеты можно только через мобильное приложение iTicket.az.

При возникновении трудностей с онлайн-покупкой билетов болельщики могут обратиться в пункты продаж iTicket.az, Фан-шоп "Карабаха" в Парк Бульваре и кассы Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что матч "Карабах" - "Копенгаген" состоится 1 октября в 20:45.