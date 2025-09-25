Билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" поступили в продажу
Футбол
- 25 сентября, 2025
- 15:35
Билеты на матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Копенгагеном" (Дания) поступили в продажу.
Как сообщает Report, цены на стандартные билеты составляют 5, 10, 30, 40, 50, 75 манатов, для VIP-секторов - 150, 200, 250 манатов, для VVIP-секторов - 500 манатов.
Приобрести билеты можно только через мобильное приложение iTicket.az.
При возникновении трудностей с онлайн-покупкой билетов болельщики могут обратиться в пункты продаж iTicket.az, Фан-шоп "Карабаха" в Парк Бульваре и кассы Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.
Отметим, что матч "Карабах" - "Копенгаген" состоится 1 октября в 20:45.
Последние новости
15:53
Ниджат Аскеров: Азербайджан превращается из транзитного пункта в логистический центрИнфраструктура
15:49
ADVENST Spolka: Азербайджан имеет регионально значимую роль в производстве SAFЭнергетика
15:47
G7 обсудит план использования замороженных российских активов 1 октябряДругие страны
15:46
Экс-замминистра обороны Армении: Мы подвергали азербайджанцев терроруПроисшествия
15:43
Азербайджан лидирует по запасам газа в Каспийском мореЭнергетика
15:35
Билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" поступили в продажуФутбол
15:33
В Азербайджане стартует проект для молодежи по медиаграмотности и борьбе с дезинформациейДругие
15:28
Ежегодный доклад омбудсмена будет рассматриваться на пленарном заседании Милли МеджлисаМилли Меджлис
15:19