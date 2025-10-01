Билеты на матч Франция - Азербайджан поступили в продажу
Футбол
- 01 октября, 2025
- 13:41
Билеты для азербайджанских болельщиков на выездные матчи сборной Азербайджана с Францией и Украиной в рамках отборочного этапа ЧМ-2026 поступили в продажу.
Об этом сообщает Report со ссылкой на АФФА.
Болельщики могут приобрести билеты онлайн на iTicket.az. Стоимость билетов на матч с Францией составляет 44 AZN, на игру с Украиной - 45 AZN.
Отметим, что матч Франция - Азербайджан пройдет 10 октября на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, начало в 20:45 (22:45 по бакинскому времени). Встреча Украина - Азербайджан состоится 13 октября на стадионе "Краковия" в польском Кракове, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по (22:45 по бакинскому времени).
