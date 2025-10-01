Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Билеты на матч Франция - Азербайджан поступили в продажу

    Футбол
    • 01 октября, 2025
    • 13:41
    Билеты на матч Франция - Азербайджан поступили в продажу

    Билеты для азербайджанских болельщиков на выездные матчи сборной Азербайджана с Францией и Украиной в рамках отборочного этапа ЧМ-2026 поступили в продажу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АФФА.

    Болельщики могут приобрести билеты онлайн на iTicket.az. Стоимость билетов на матч с Францией составляет 44 AZN, на игру с Украиной - 45 AZN.

    Отметим, что матч Франция - Азербайджан пройдет 10 октября на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, начало в 20:45 (22:45 по бакинскому времени). Встреча Украина - Азербайджан состоится 13 октября на стадионе "Краковия" в польском Кракове, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по (22:45 по бакинскому времени).

    сборная Азербайджана футбол чемпионат мира
    Fransa - Azərbaycan oyununun azərbaycanlı azarkeşlər üçün biletləri satışa çıxarılıb

    Последние новости

    14:11
    Фото

    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана U-16 вышла в финал

    Футбол
    14:04

    ВОЗ: В ДРК 42 человека скончались от лихорадки Эбола с начала сентября

    Здоровье
    14:03

    Премьер Дании: Гибридная война РФ должна объединить ЕС для обеспечения безопасности

    Другие страны
    13:56

    Польша продлила погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля 2026 года

    Другие страны
    13:54

    ВБ планирует аграрный проект в Азербайджане с акцентом на пользователей

    АПК
    13:53

    СМИ: Для мира на Кавказе недопустимо игнорировать минную угрозу в Азербайджане

    В регионе
    13:41

    Билеты на матч Франция - Азербайджан поступили в продажу

    Футбол
    13:40

    В регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    Экология
    13:40

    Из-за тайфуна "Буалой" во Вьетнаме погибли 29 человек

    Другие страны
    Лента новостей