"Бешикташ" и "Астана" приостановили борьбу в Лиге Европы

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Состоялись первые 12 игр последнего тура группового этапа Лиги Европы.

Как передает Report, турецкий "Бешикташ" принял шведский "Мальмё". Матч закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил Маркус Антонссон на 51-й минуте. На 65-й минуте Рикардо Куарежма получил красную карточку оставив хозяев в меньшинстве.

После этого поражения "Бешикташ" с 7 очками расположился на третьем месте и приостановил борьбу. В 1/16 финала прошли бельгийский "Генк" и шведский "Мальмё".

Казахский клуб "Астана" проиграв во Франции "Ренну" со счетом 2:0 также закончил борьбу в турнире. Оба гола забил Исмаил Сарр на 68-й и 73-й минутах. В составе гостей на поле вышел игрок сборной Азербайджана Ричард Алмейда.

Таким образом, в группе К с 8 очками "Астана" заняла третье место. В следующий этап прошли киевский "Динамо" и французский "Ренн".