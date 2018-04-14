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    Берти Фогтс прокомментировал назначение нового главного тренера в "Баварию"

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Решение о назначение на пост главного тренера "Баварии" Нико Ковача отличное и оно меня не удивило".

    Как сообщает Report, об этом заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Берти Фогтс. По словам 72-летнего специалиста, своей работой в "Айнтрахте" Ковач показал, что способен довести отдельных игроков и команду до еще лучшего уровня: "Он вывел команду в финал Кубка Германии. Сформировал сильный коллектив, выступающий за путёвку в Лигу чемпионов. Он также накопил опыт в качестве главного тренера сборной Хорватии".

    Отметим, что в 2008 - 2014 гг  Берти Фогтс работал в сборной Азербайджана. Нико Ковач в 2001 - 2003 годах в качестве футболиста защищал честь "Баварии". Возглавляющий в настоящее время "Айнтрахт", Ковач перейдет к руководству мюнхенской команды по окончании нынешнего сезона.   

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