Берти Фогтс прокомментировал назначение нового главного тренера в "Баварию"

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Решение о назначение на пост главного тренера "Баварии" Нико Ковача отличное и оно меня не удивило".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Берти Фогтс. По словам 72-летнего специалиста, своей работой в "Айнтрахте" Ковач показал, что способен довести отдельных игроков и команду до еще лучшего уровня: "Он вывел команду в финал Кубка Германии. Сформировал сильный коллектив, выступающий за путёвку в Лигу чемпионов. Он также накопил опыт в качестве главного тренера сборной Хорватии".

Отметим, что в 2008 - 2014 гг Берти Фогтс работал в сборной Азербайджана. Нико Ковач в 2001 - 2003 годах в качестве футболиста защищал честь "Баварии". Возглавляющий в настоящее время "Айнтрахт", Ковач перейдет к руководству мюнхенской команды по окончании нынешнего сезона.