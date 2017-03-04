Баку. 4 марта. REPORT. AZ/ Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Берти Фогтс приедет в Баку.

Как сообщает Report, 71-летний специалист будет гостем на матче Азербайджан - Германия, который пройдет 26 марта на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в рамках отборочного цикла Чемпионата мира-2018.

Вместе с бывшим вратарем бендестима Йенсом Леманном он будет выступать в качестве эксперта на телеканале RTL, который будет транслировать игру. Матч, который начнется в 20:00, для немецкого телевидения будет комментировать Марко Хагеман.

Отметим, что Берти Фогтс в 1990-1998 годах был главным тренером сборной Германии, а в 2008-2014 годах - сборной Азербайджана.