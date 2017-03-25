Берти Фогтс: 5-6 футболистов из Азербайджана могут выступать в Бундеслиге или Премьер-лиге - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку бывший главный тренер сборной Азербайджана Берти Фогтс ответил на вопросы Bild. Как сообщает Report, 71-летний специалист рассказал об игре против Германии...

- Может ли сборная Азербайджана представлять серьезную угрозу для чемпионов мира?

- Это похоже на матч чемпионата. Каждая команда может вызвать впечатление. Если сборная Германии хочет выиграть игру, то она должна будет заставить азербайджанских футболистов допускать ошибки.

- Почему сборная Азербайджана так опасна?

- Пока счет на табло ничейный, азербайджанские футболисты невероятно верят в собственные силы. Это так трудно себе представить. Я могу сделать приблизительное сравнение.

- Пожалуйста...

- Если бы я был азербайджанцем, я бы сказал, что сегодня я могу играть в Бундеслиге.

- Откуда такая вера?

- Таков менталитет страны! Но как только пропускают гол, игроки начинают сомневаться в себе, допускают ошибки.

- Сколько азербайджанских игроков представлено на международном уровне?

- 5-6 футболистов из Азербайджана могут выступать в Бундеслиге или Премьер-лиге.

- Тогда почему не выступают в таких клубах?

- У них слишком высокие условия, и это большая проблема. Они зарабатывают много денег. Или же, может, переводчики неправильно переводят мои слова про "уехать за границу" (смеется - ред.).

- Почему остановили деятельность в сборной Азербайджана?

- Именно из-за таких проблем. Показали отличную игру против Италии. В то время руководство АФФА хотело заплатить большую премию игрокам. За поражение! Я сказал им не делать таких вещей. Я был разгневан.

- Вы внесли большой вклад в азербайджанский футбол...

- Это правда. Но это была моя работа. Я был убежден, что в чемпионате Азербайджана в стартовом составе каждого клуба должно быть по крайней мере 4 местных игрока, в том числе один 21-летний игрок. Из-за этого у нас были большие проблемы с клубными тренерами.