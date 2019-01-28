Бензема забил самый быстрый гол "Реала" в сезоне 2018/2019

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Французский нападающий «Реала» Карим Бензема стал автором самого быстрого мяча команды во всех официальных матчах сезона 2018/2019.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

В поединке 21-го тура чемпионата Испании по футболу с «Эспаньолом» Кариму удалось отличиться спустя 187 секунд после стартового свистка. «Реал» в итоге отпраздновал победу со счётом 4:2, а сам Бензема оформил дубль.

Ранее сообщалось, что Бензема не будет играть в сборной Франции.