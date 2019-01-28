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    Бензема забил самый быстрый гол "Реала" в сезоне 2018/2019

    Французский нападающий «Реала» Карим Бензема стал автором самого быстрого мяча команды во всех официальных матчах сезона 2018/2019

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Французский нападающий «Реала» Карим Бензема стал автором самого быстрого мяча команды во всех официальных матчах сезона 2018/2019.

    Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

    В поединке 21-го тура чемпионата Испании по футболу с «Эспаньолом» Кариму удалось отличиться спустя 187 секунд после стартового свистка. «Реал» в итоге отпраздновал победу со счётом 4:2, а сам Бензема оформил дубль.

    Ранее сообщалось, что Бензема не будет играть в сборной Франции.

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