"Бенфика" победила "Фиорентину" в матче Международного кубка чемпионов в США

Португальская "Бенфика" одержала победу над итальянской "Фиорентиной" во встрече Международного кубка чемпионов со счетом 2:1.

Как передаёт Report, матч прошел в городе Гаррисон (штат Нью-Джерси, США).

Голами в составе победителей отметились Харис Сеферович (9-я минута) и Кайо (90). У "Фиорентины" единственный мяч забил Душан Влахович (29). В первом тайме ворота "Бенфики" защищал российский голкипер Иван Злобин, который совершил два сейва и пропустил гол.

"Бенфика" провела свой второй матч, одержав вторую победу. Ранее португальский клуб обыграл "Гвадалахару" (3:0). Для "Фиорентины" встреча стала третьей на турнире. В первой игре команда победила "Гвадалахару" (2:1), а во второй уступила лондонскому "Арсеналу" (0:3).