Бэйл покинул стадион до окончания матча Реал Реал Сосьедад

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не стал досматривать матч 18-го тура чемпионата Испании между «Королевским клубом» и «Реалом Сосьедад» (0:2), покинув стадион «Сантьяго Бернабеу» на 78-й минуте встречи.

Как передает Report, об этом сообщает Mirror со ссылкой на El Chiringuito TV.

Форвард уехал со стадиона при счёте 0:1, не увидев второй гол в ворота своей команды. Напомним, что в данный момент Бэйл восстанавливается от травмы левой икроножной мышцы. Из-за этого повреждения он пропустит от 10 до 15 дней.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провёл 15 матчей в чемпионата Испании, стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2022 года.