​"Байер" и "Айнтрахт" вышли в полуфинал Кубка Германии

В матче 1/4 финала Кубка Германии леверкузенский "Байер" обыграл берлинский "Унион" и вышел в полуфинал.

Как передает Report, встреча прошла в Леверкузене на стадионе "Бай-Арена". Обслуживал матч судья Беньямин Кортус. Ему ассистировали боковые арбитры Флориан Хефт и Кристиан Лайхер.

Счёт был открыт в конце первого тайма. На 39-й минуте автором забитого мяча стал Маркус Ингвартсен с передачи Мариуса Бюльтера. Хозяева восстановили равновесие на 72-й минуте, отличился Карим Беллараби, которому ассистировал Кай Хаверц. На 86-й минуте "Байер" вывел вперёд Чарлес Арангис с паса Керема Демирбая. Окончательный счёт в компенсированное время установил Мусса Диаби с передачи Беллараби.

В другом матче 1/4 финала "Айнтрахт" обыграл "Вердер" со счётом 2:0.