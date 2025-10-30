"Бавария" выдала лучший старт сезона среди клубов топ-5 европейских лиг

Германская "Бавария" превзошла рекорд итальянского "Милана" по продолжительности победной серии среди клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

Как сообщает Report, победа над "Кёльном" в 1/16 финала Кубка Германии (4:1) стала для мюнхенцев 14-й с начала сезона во всех турнирах.

Команда выиграла восемь встреч в национальном первенстве, три - в Лиге чемпионов, две - в Кубке Германии и одну - в суперкубке страны. "Милан" побеждал в 13 стартовых играх сезона-1992/93.

Соперник "Баварии" по 1/8 финала Кубка Германии определится позднее. Действующим победителем турнира является "Штутгарт".