    • 11 апреля, 2026
    • 22:16
    Бавария установила рекорд чемпионата Германии по голам за сезон

    "Бавария" установила новый рекорд по количеству забитых мячей за один розыгрыш чемпионата Германии по футболу.

    Как сообщает Report, игроки "Баварии" трижды отличились в гостевом матче 29-го тура против "Санкт-Паули".

    В общей сложности мюнхенский клуб забил 103 гола в нынешнем розыгрыше турнира. Прежний рекорд также принадлежал "Баварии", которая в сезоне-1971/72 поразила в чемпионате ворота соперников 101 раз.

    "Бавария" является рекордсменом по количеству побед в Бундеслиге.

    ФК Бавария Бундеслига
    "Bavariya" mövsümdə qolların sayına görə Almaniya çempionatının rekordunu qırıb

