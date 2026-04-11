"Бавария" установила рекорд чемпионата Германии по голам за сезон
Футбол
- 11 апреля, 2026
- 22:16
"Бавария" установила новый рекорд по количеству забитых мячей за один розыгрыш чемпионата Германии по футболу.
Как сообщает Report, игроки "Баварии" трижды отличились в гостевом матче 29-го тура против "Санкт-Паули".
В общей сложности мюнхенский клуб забил 103 гола в нынешнем розыгрыше турнира. Прежний рекорд также принадлежал "Баварии", которая в сезоне-1971/72 поразила в чемпионате ворота соперников 101 раз.
"Бавария" является рекордсменом по количеству побед в Бундеслиге.
