"Bavariya" mövsümdə qolların sayına görə Almaniya çempionatının rekordunu qırıb
- 11 aprel, 2026
- 22:39
"Bavariya" futbol üzrə Almaniya Bundesliqasında bir mövsümdə vurulan qolların sayına görə yeni rekord müəyyənləşdirib.
"Report" xəbər verir ki, "Bavariya"nın futbolçuları XXIX turun "Sankt-Pauli"yə qarşı səfər matçında üç dəfə fərqləniblər.
Ümumilikdə Münhen klubu turnirin cari mövsümündə 103 qol vurub. Əvvəlki rekord da 1971/1972 mövsümündə çempionatda rəqib qapılarından 101 top keçirən "Bavariya"ya məxsus idi.
"Bavariya" Almaniya çempionatında qələbələrin sayına (34) görə də rekordçudur.
