İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Bavariya" mövsümdə qolların sayına görə Almaniya çempionatının rekordunu qırıb

    Futbol
    • 11 aprel, 2026
    • 22:39
    Bavariya mövsümdə qolların sayına görə Almaniya çempionatının rekordunu qırıb

    "Bavariya" futbol üzrə Almaniya Bundesliqasında bir mövsümdə vurulan qolların sayına görə yeni rekord müəyyənləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, "Bavariya"nın futbolçuları XXIX turun "Sankt-Pauli"yə qarşı səfər matçında üç dəfə fərqləniblər.

    Ümumilikdə Münhen klubu turnirin cari mövsümündə 103 qol vurub. Əvvəlki rekord da 1971/1972 mövsümündə çempionatda rəqib qapılarından 101 top keçirən "Bavariya"ya məxsus idi.

    "Bavariya" Almaniya çempionatında qələbələrin sayına (34) görə də rekordçudur.

    Bavariya FK Almaniya Bundesliqası Sankt-Pauli FK
    "Бавария" установила рекорд чемпионата Германии по голам за сезон

    Son xəbərlər

    17:28

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    17:22

    Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edib

    Digər ölkələr
    17:21

    AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadır

    Maliyyə
    17:18

    Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    17:11

    Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıb

    Maliyyə
    17:10

    Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti