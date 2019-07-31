"Бавария" разгромила "Фенербахче" в полуфинале Audi Cup

В матче 1/2 финала предсезонного турнира Audi Cup "Бавария" принимала "Фенербахче".

Как передаёт Report, встреча состоялась на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Голами в составе мюнхенского клуба отметились полузащитники Ренату Саншеш, Леон Горецка и Кингсли Коман, а также нападающий Томас Мюллер, который сумел оформить хет-трик. За "Фенербахче" единственный гол забил немецкий форвард Макс Крузе, отметившийся на 64-й минуте встречи.

Таким образом, мюнхенская "Бавария" вышла в финал предсезонного турнира, где встретится с "Тоттенхэм Хотспур". Игра пройдёт в среду, 31 июля, и начнётся в 22:30. "Фенербахче", в свою очередь, сыграет в матче за 3-е место с мадридским "Реалом" в 20:00.