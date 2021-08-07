"Бавария" намерена вернуть в команду Франка Рибери

Французский футболист Франк Рибери может вернуться в "Баварию", сообщает Report со ссылкой на L'Equipe.

Французский футболист Франк Рибери может вернуться в "Баварию", сообщает Report со ссылкой на L'Equipe.

По данным издания, полузащитник сейчас индивидуально тренируется в Мюнхене и рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Председатель правления "Баварии" Оливер Кан и почетный президент Ули Хенесс намерены вернуть легендарного игрока команды в мюнхенский клуб.

38-летний Рибери большую часть своей карьеры провел в "Баварии", но последние два сезона выступал за "Фиорентину". В прошлом розыгрыше серии А Франк провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами. Клуб из Флоренции не стал предлагать ему новый контракт.