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"Бавария" намерена вернуть в команду Франка Рибери

"Бавария" намерена вернуть в команду Франка Рибери Французский футболист Франк Рибери может вернуться в "Баварию", сообщает Report со ссылкой на L'Equipe.
Футбол
7 августа 2021 г. 12:55
Бавария намерена вернуть в команду Франка Рибери

Французский футболист Франк Рибери может вернуться в "Баварию", сообщает Report со ссылкой на L'Equipe.

По данным издания, полузащитник сейчас индивидуально тренируется в Мюнхене и рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Председатель правления "Баварии" Оливер Кан и почетный президент Ули Хенесс намерены вернуть легендарного игрока команды в мюнхенский клуб.

38-летний Рибери большую часть своей карьеры провел в "Баварии", но последние два сезона выступал за "Фиорентину". В прошлом розыгрыше серии А Франк провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами. Клуб из Флоренции не стал предлагать ему новый контракт.

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Версия на азербайджанском языке Frank Riberi "Bavariya"ya qayıda bilər

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