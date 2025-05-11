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"Бавария" начала переговоры с защитником сборной Германии

"Бавария" начала переговоры с защитником сборной Германии Мюнхенская "Бавария" вступила в переговоры с защитником "Байера" и сборной Германии Жонатаном Та и его представителями, так как считает его главной трансферной целью для усиления обороны.
Футбол
11 мая 2025 г. 11:25
Бавария начала переговоры с защитником сборной Германии

Мюнхенская "Бавария" вступила в переговоры с защитником "Байера" и сборной Германии Жонатаном Та и его представителями, так как считает его главной трансферной целью для усиления обороны.

Как передает Report, об этом сообщил журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X.

По информации источника, на трансфере 29-летнего немецкого футболиста, который летом станет свободным агентом, настаивают спортивные директора Макс Эберль и Кристоф Фройнд, а также главный тренер Венсан Компани.

Кроме того, испанские клубы "Барселона" и "Реал" также хотят привлечь Жонатана Та в свой состав.

Отметим, что в текущем сезоне Та принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Рыночная стоимость футболиста по версии Transfermarkt составляет € 30 млн.

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Версия на азербайджанском языке "Bavariya" Almaniya millisinin müdafiəçisi ilə danışıqlara başlayıb

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