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"Бавария" и "Фламенго" первыми вышли в плей-офф клубного чемпионата мира по футболу

"Бавария" и "Фламенго" первыми вышли в плей-офф клубного чемпионата мира по футболу Германская "Бавария" и бразильский "Фламенго" стали первыми участниками плей-офф клубного чемпионата мира по футболу.
Футбол
21 июня 2025 г. 08:17
Бавария и Фламенго первыми вышли в плей-офф клубного чемпионата мира по футболу

Германская "Бавария" и бразильский "Фламенго" стали первыми участниками плей-офф клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, в ночь на субботу "Бавария" в матче второго тура группового этапа обыграла аргентинский клуб "Бока Хуниорс" (2:1). Победный гол забил французский нападающий Майкл Олисе на 84-й минуте. Забитый им мяч в начале игры отменили из-за фола в атаке.

После двух туров "Бавария" возглавляет турнирную таблицу группы C с 6 очками. Следом идут португальская "Бенфика" (4), "Бока Хуниорс" (1) и новозеландский "Окленд Сити" (0). Последние двое лишились математических шансов догнать клуб из Германии и вытеснить его из зоны плей-офф. В следующем туре "Бавария" сыграет с "Бенфикой", "Бока Хуниорс" - с "Окленд Сити". Встречи пройдут 24 июня.

В другом матче игрового дня "Эсперанс" из Туниса переиграл американский "Лос-Анджелес" (1:0). Этот результат гарантировал "Фламенго" (6 очков в двух матчах) выход в плей-офф, поскольку имеющие по 3 очка "Эсперанс" и английский "Челси" в заключительном туре групповой стадии сыграют между собой. Игра состоится 25 июня. В параллельном матче "Лос-Анджелес" сыграет с "Фламенго".

Клубный чемпионат мира проходит в США. В нем впервые принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. По две лучшие команды квартета выйдут в 1/8 финала. Финальный матч состоится 13 июля.

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Версия на азербайджанском языке FIFA Klublararası Dünya Çempionatı: Pley-offun ilk iştirakçıları bəlli olub

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