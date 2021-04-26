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"Бавария" договорилась с Нагельсманом 

"Бавария" договорилась с Нагельсманом  "Бавария" достигла договоренности с главным тренером немецкого профессионального футбольного клуба "Лейпциг" Юлианом Нагельсманом.
Футбол
26 апреля 2021 г. 16:34
Бавария договорилась с Нагельсманом 

"Бавария" достигла договоренности с главным тренером немецкого профессионального футбольного клуба "Лейпциг" Юлианом Нагельсманом.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал корреспондент издания Bild Кристиан Фальк.

По его словам, 34-летний специалист сменит в следующем сезоне нынешнего главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флики.

Издание Kicker написало, что Нагельсман обратился к руководству "Лейпцига" с просьбой расторгнуть контракт.

Ожидается, что Ганс-Дитер Флик возглавит сборную Германии.

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Версия на азербайджанском языке "Bavariya" Nagelsmanla anlaşdı

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