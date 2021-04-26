"Бавария" договорилась с Нагельсманом

"Бавария" достигла договоренности с главным тренером немецкого профессионального футбольного клуба "Лейпциг" Юлианом Нагельсманом.

"Бавария" достигла договоренности с главным тренером немецкого профессионального футбольного клуба "Лейпциг" Юлианом Нагельсманом.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал корреспондент издания Bild Кристиан Фальк.

По его словам, 34-летний специалист сменит в следующем сезоне нынешнего главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флики.

Издание Kicker написало, что Нагельсман обратился к руководству "Лейпцига" с просьбой расторгнуть контракт.

Ожидается, что Ганс-Дитер Флик возглавит сборную Германии.