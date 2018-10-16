"Башакшехир" наказал Арду Турана

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Башакшехир" наказал футболиста Арду Турана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, стамбульский представитель оштрафовал 31-летнего полузащитника на 2 млн 500 тыс. турецких лир.

Клуб также сообщил, что до решения суда игрок продолжит свои профессиональные обязанности. Вчера стамбульская прокуратура подала иск с требованием ареста опытного футболиста сроком на 12,5 лет.

Отметим, что Арда Туран в одном из ночных клубов поспорил с певцом Беркаем Шахином и сломал ему нос. Адвокат певца потребовал, чтобы футболист был арестован. Ранее супруга певца также пожаловалась в прокуратуру на футболиста.