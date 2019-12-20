​"Барселона" желает продлить контракт с Месси до 2023 года

Руководство каталонской "Барселоны" намерено начать переговоры с представителями Лионеля Месси о продлении действующего соглашения с футболистом.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deprtivo, уже в ближайшее время клуб и отец аргентинца, представляющий его права, сядут за стол переговоров.

Нынешнее соглашение Лионеля истекает летом 2021 года. В столице Каталонии хотят, чтобы новый контракт был подписан на срок до 2023 года.

В текущем сезоне аргентинский футболист провёл за "Барселону" 17 матчей во всех турнирах, отметившись 14 голами и 9 результативными передачами. Напомним, испанский клуб пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с "Наполи" и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании.