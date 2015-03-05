​"Барселона" вышла в финал Кубка Испании по футболу

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "Барселона" нанесла поражение "Вильярреалу" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании по футболу и вышла в финал турнира.

Как передает Report, матч, состоявшийся в среду в Вильярреале, завершился победой "Барселоны" со счетом 3:1.

В составе "сине-гранатовых" дважды забил Неймар (3-я и 88-я минуты), еще один гол на счету Луиса Суареса (73). Единственный мяч в составе "Вильярреала" забил Хонатан дос Сантос (39). На 65-й минуте хозяева остались в меньшинстве - красную карточку получил полузащитник Томас Пина.

В первом матче, который состоялся 11 февраля на стадионе "Камп Ноу", победу также праздновали футболисты "Барселоны" - 3:1.

Соперником "Барселоны" в финале, который состоится 30 мая, станет победитель противостояния "Атлетика" из Бильбао и "Эспаньола".