"Барселона" впервые с ноября 2016-го не смогла забить в домашнем матче чемпионата Испании - ВИДЕО

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала на своём поле «Хетафе». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, каталонская команда второй тур подряд не смогла одержать победу в матче Примеры. В гостевой встрече предыдущего тура «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1). «Хетафе» сыграл вничью в четвёртом матче чемпионата Испании подряд.

Отметим, что «Барселона» впервые в сезоне не смогла отличиться в матче Примеры.

«Барселона» (59 очков) остаётся на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая на семь баллов «Атлетико», который занимает вторую строчку. «Хетафе» (30) располагается на 10-м месте.

Испания – Примера, 23-й тур

Барселона 0 : 0 Хетафе