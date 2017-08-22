"Барселона" возбудила в отношении Неймара иск на 8,5 млн евро

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ "Барселона" подала на своего бывшего нападающего Неймара жалобу в Королевскую испанскую федерацию футбола.

Как сообщает Report, клуб заявляет, что бразилец должен им 8,5 млн евро за невыполнение контрактных обязательств и еще 10 процентов от этой суммы в качестве возмещения ущерба.

Отмечается, что если этого не может сделать Неймар, выплатить указанную сумму должен его новый клуб "ПСЖ".

"Неймар в одностороннем порядке инициировал выкуп контракта всего спустя пару месяцев после продления соглашения до 2021 года. Все процедуры будут проводиться в компетентных органах без вступления в дискуссию с самим игроком", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что трансфер Неймара в "ПСЖ" обошелся в 222 млн евро.