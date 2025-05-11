"Барселона" ведет у "Реала" 4:2 после первого тайма Эль Класико

11 мая 2025 года на стадионе "Эстади Олимпик Льюис Компанис" в Барселоне проходит центральный матч 35-го тура Ла Лиги - Эль Класико между «Барселоной» и мадридским "Реалом".

11 мая 2025 года на стадионе "Эстади Олимпик Льюис Компанис" в Барселоне проходит центральный матч 35-го тура Ла Лиги - Эль Класико между «Барселоной» и мадридским "Реалом".

Как передает Report, на момент окончания первого тайма счет - 4:2 в пользу хозяев поля.

Матч начался с быстрого гола Килиана Мбаппе, реализовавшего пенальти на 5-й минуте, а затем он же удвоил преимущество «Реала». Однако «Барселона» ответила мощной атакой: Гарсия и Ламин Ямаль сравняли счёт, а Рафинья оформил дубль, выведя каталонцев вперёд. В первом тайме также были зафиксированы спорные моменты, включая отменённый пенальти в пользу "Реала" из-за офсайда.

Этот матч имеет решающее значение для борьбы за чемпионство: победа «Барселоны» увеличит отрыв от «Реала» до семи очков за три тура до конца сезона. В случае победы «Реала» разница сократится до одного очка, что обеспечит напряжённую концовку чемпионата.

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