О нас

"Барселона" ведет у "Реала" 4:2 после первого тайма Эль Класико

"Барселона" ведет у "Реала" 4:2 после первого тайма Эль Класико 11 мая 2025 года на стадионе "Эстади Олимпик Льюис Компанис" в Барселоне проходит центральный матч 35-го тура Ла Лиги - Эль Класико между «Барселоной» и мадридским "Реалом".
Футбол
11 мая 2025 г. 19:18
Барселона ведет у Реала 4:2 после первого тайма Эль Класико

11 мая 2025 года на стадионе "Эстади Олимпик Льюис Компанис" в Барселоне проходит центральный матч 35-го тура Ла Лиги - Эль Класико между «Барселоной» и мадридским "Реалом".

Как передает Report, на момент окончания первого тайма счет - 4:2 в пользу хозяев поля.

Матч начался с быстрого гола Килиана Мбаппе, реализовавшего пенальти на 5-й минуте, а затем он же удвоил преимущество «Реала». Однако «Барселона» ответила мощной атакой: Гарсия и Ламин Ямаль сравняли счёт, а Рафинья оформил дубль, выведя каталонцев вперёд. В первом тайме также были зафиксированы спорные моменты, включая отменённый пенальти в пользу "Реала" из-за офсайда.

Этот матч имеет решающее значение для борьбы за чемпионство: победа «Барселоны» увеличит отрыв от «Реала» до семи очков за три тура до конца сезона. В случае победы «Реала» разница сократится до одного очка, что обеспечит напряжённую концовку чемпионата.

Следите за обновлениями, чтобы узнать, как завершится это захватывающее противостояние.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
10 мая 2025 г. 18:58
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
10 мая 2025 г. 18:56
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
10 мая 2025 г. 18:31
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
10 мая 2025 г. 18:25
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
10 мая 2025 г. 18:20
Во дворце Гюлистан состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
ФотоВо дворце "Гюлистан" состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
7 мая 2025 г. 20:42
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
6 мая 2025 г. 19:00
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
6 мая 2025 г. 18:52
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
6 мая 2025 г. 18:51
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
6 мая 2025 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi