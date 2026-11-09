В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага

В Нахчыване по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага - проходит марш в сопровождении военного оркестра.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в марше участвуют военнослужащие Отдельной общевойсковой армии и курсанты Нахчыванского военного колледжа, действующего в подчинении Национального университета обороны.

Марш стартовал с улицы Дильгама Пишавари и завершится у Парка Победы.