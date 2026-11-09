В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага
Армия
- 09 ноября, 2026
- 11:11
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В Нахчыване по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага - проходит марш в сопровождении военного оркестра.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, в марше участвуют военнослужащие Отдельной общевойсковой армии и курсанты Нахчыванского военного колледжа, действующего в подчинении Национального университета обороны.
Марш стартовал с улицы Дильгама Пишавари и завершится у Парка Победы.
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