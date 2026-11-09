Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага

    Армия
    • 09 ноября, 2026
    • 11:11
    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага

    В Нахчыване по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага - проходит марш в сопровождении военного оркестра.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в марше участвуют военнослужащие Отдельной общевойсковой армии и курсанты Нахчыванского военного колледжа, действующего в подчинении Национального университета обороны.

    Марш стартовал с улицы Дильгама Пишавари и завершится у Парка Победы.

    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага
    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага
    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага
    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага
    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага
    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага
    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага
    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага
    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага
    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага
    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага
    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага
    В Нахчыване стартовал марш по случаю Дня Государственного флага

    День Государственного флага
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