"Барселона" в 32-й раз взяла Кубок Испании по футболу

"Барселона" в финале Кубка Испании по футболу обыграла мадридский "Реал" и завоевала трофей в 32-й раз.

"Барселона" в финале Кубка Испании по футболу обыграла мадридский "Реал" и завоевала трофей в 32-й раз.

Как сообщает Report , встреча на Олимпийском стадионе (Estadio Olímpico de la Cartuja) в Севилье завершилась победой каталонцев со счетом 3:2.

Первый гол в игре забил игрок "блауграны" Педри на 28-й минуте. Статус-кво в счете восстановил нападающий "Реала" Килиан Мбаппе (70), спустя еще семь минут Тчуамени ударом головой после передачи Арды Гюлера вывел "королевский клуб" вперед в счете. Однако за шесть минут до конца основного времени Феррану Торресу удалось спасти матч для своей команды.

Основное время игры завершилось вничью - 2:2, после чего было сыграно дополнительное время. В овертайме решающий гол забил Жюль Кунде (116), поразив ворота Куртуа с дальней дистанции.

Каталонцы, обновив свой же рекорд, в 32-й раз стали обладателями Кубка Испании.