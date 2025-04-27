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"Барселона" в 32-й раз взяла Кубок Испании по футболу

"Барселона" в 32-й раз взяла Кубок Испании по футболу "Барселона" в финале Кубка Испании по футболу обыграла мадридский "Реал" и завоевала трофей в 32-й раз.
Футбол
27 апреля 2025 г. 02:46
Барселона в 32-й раз взяла Кубок Испании по футболу

"Барселона" в финале Кубка Испании по футболу обыграла мадридский "Реал" и завоевала трофей в 32-й раз.

Как сообщает Report, встреча на Олимпийском стадионе (Estadio Olímpico de la Cartuja) в Севилье завершилась победой каталонцев со счетом 3:2.

Первый гол в игре забил игрок "блауграны" Педри на 28-й минуте. Статус-кво в счете восстановил нападающий "Реала" Килиан Мбаппе (70), спустя еще семь минут Тчуамени ударом головой после передачи Арды Гюлера вывел "королевский клуб" вперед в счете. Однако за шесть минут до конца основного времени Феррану Торресу удалось спасти матч для своей команды. 

Основное время игры завершилось вничью - 2:2, после чего было сыграно дополнительное время. В овертайме решающий гол забил Жюль Кунде (116), поразив ворота Куртуа с дальней дистанции.

Каталонцы, обновив свой же рекорд, в 32-й раз стали обладателями Кубка Испании.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya Kral Kubokunun qalibi bəlli olub

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