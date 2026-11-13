Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Кошта: ЕС стремится наверстать отставание в глобальной гонке ИИ

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 22:39
    Кошта: ЕС стремится наверстать отставание в глобальной гонке ИИ

    Европейский союз намерен укрепить собственный технологический потенциал, увеличить инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) и добиться ведущих позиций в этой сфере, одновременно обеспечив безопасное и ответственное использование новых технологий.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав государств и правительств ЕС в Дублине.

    По его словам, европейские лидеры провели первое углубленное обсуждение искусственного интеллекта, уделив внимание как его возможностям для повышения производительности экономики и качества государственных услуг, так и связанным с ним рискам. По его словам, участники встречи договорились вернуться к обсуждению искусственного интеллекта на следующей неформальном саммите в феврале 2027 года.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, представила планы по расширению европейской инфраструктуры искусственного интеллекта.

    Она сообщила, что в ЕС уже создано 19 AI-фабрик, открытых для исследователей и стартапов, и сейчас ведется подготовка к созданию семи более крупных AI-гигaфабрик. По ее словам, на эти проекты планируется мобилизовать около 30 млрд евро.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что для достижения технологического суверенитета Европе потребуются инвестиции в размере не менее 500 млрд евро, в том числе в развитие производства чипов, вычислительных мощностей и передовых моделей искусственного интеллекта. Она также отметила, что в 2025 году искусственный интеллект использовали в среднем 37% предприятий ЕС. Среди стран союза лидировала Финляндия, где этот показатель достиг 66%.

    Антониу Кошта Урсула фон дер Ляйен Искусственный интеллект (ИИ) Европейский союз (ЕС)
    Koşta: Aİ qlobal Sİ yarışında geriləməni aradan qaldırmağa çalışır
    Costa: EU seeks to catch up in global AI race
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