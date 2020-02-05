"Барселона" усилилась аргентинским защитником

"Барселона" объявила о переходе защитника аргентинского "Бока Хуниорс" Сантьяго Рамоса.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, футболист подписал с "сине-гранатовыми" контракт на три года с опцией продления ещё на два года. Рамос будет играть за "Барселону В". Отступные в его контракте составят 60 млн евро. В случае перевода в первую команду сумма отступных увеличится до 100 млн евро.

18-летний Рамос — воспитанник "Боки Хуниорс". В прошлом сезоне он играл за вторую команду аргентинского клуба, а также принял участие в двух товарищеских матчах основной команды.

"Барселона", набрав в 22 матчах 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером турнира является "Реал" (49 очков).