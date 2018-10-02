"Барселона" стала первым клубом в истории с самым крупным годовым доходом

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Испанская "Барселона" объявила о доходах клуба в сезоне 2017/2018.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, каталонская команда заработала 1,05 миллиарда долларов (914 миллионов евро).

Это первый в истории случай, когда доходы спортивного клуба превысили отметку в более чем один миллиард долларов.

Прибыль при этом составила 12,67 миллиона долларов (11 миллионов евро). За последние восемь лет суммарная прибыль "Барселоны" – 229 миллионов долларов (199 миллионов евро).

По прогнозам клуба, доход по итогам финансового года 2018/19 должен составить 1,105 миллиарда долларов (960 миллионов евро).

К 2021 году "Барселона" нацеливается на годовой доход в размере одного миллиарда евро.