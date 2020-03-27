​"Барселона" сократила сотрудникам рабочий день и зарплаты

Испанская "Барселона" на официальном сайте сообщила о принятии ряда антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на сайт клуба, будет сокращен рабочий день для всех сотрудников и пропорционально сократится и их заработная плата. "Меры, принимаемые ФК "Барселона", опираются на трудовое законодательство и соответствие критериям соразмерности и справедливости. Наша цель - возобновление деятельности клуба как можно скорее", - говорится в сообщении.

Кроме того, спортивные объекты "Барселоны" на время эпидемии перейдут в ведение департамента здравоохранения Женералитета Каталонии.

По последним данным, всего в мире зафиксировано 462 684 подтвержденных случая заражения инфекцией, 20 834 больных скончались.

При этом случаи коронавируса выявлены в 199 странах.