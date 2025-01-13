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"Барселона" разгромила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании по футболу

"Барселона" разгромила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании по футболу "Барселона" со счетом 5:2 обыграла "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании по футболу.
Футбол
13 января 2025 г. 01:06
Барселона разгромила Реал и выиграла Суперкубок Испании по футболу

"Барселона" со счетом 5:2 обыграла "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Саудовской Аравии.

В составе победителей голы забили Ламин Ямаль (22-я минута), Роберт Левандовский (36, с пенальти), Рафинья (39, 48) и Алехандро Бальде (45+10). У "Реала" отличились Килиан Мбаппе (5) и Родриго (60). На 57-й минуте голкипер "Барселоны" Войцех Щенсный получил красную карточку и был удален с поля.

Команды во второй раз встретились в текущем сезоне. 26 октября "Барселона" в гостях обыграла "Реал" в матче 11-го тура чемпионата Испании со счетом 4:0. "Барселона" забила "Реалу" пять голов впервые с 28 октября 2018 года, тогда каталонцы одержали домашнюю победу со счетом 5:1 матче чемпионата Испании.

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании в 15-й раз, команда является рекордсменом по этому показателю. "Реал" выигрывал трофей 13 раз. Команда из Мадрида стала победителем турнира в 2024 году, в финале обыграв "Барселону" со счетом 4:1.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya Superkuboku: “Barselona” “Real Madrid”i darmadağın edib

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